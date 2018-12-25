البرلمان العربي يُدين هجوما استهدف الخارجية الليبية في طرابلس

القاهرة/طرابلس - (د ب أ):

أدان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية الليبية في مدينة طرابلس اليوم الثلاثاء وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين وقوات الأمن.

ووصف السلمي ، في بيان صحفي اليوم ، الهجوم بـ "الإرهابي الجبان" ، مؤكدا أن "هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية لن تثنٍ دولة ليبيا عن المضي قُدماً لاستكمال المسار السياسي وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية وصولاً للحل الشامل للوضع في دولة ليبيا".

وجدد السلمي دعم البرلمان العربي وتضامنه التام مع دولة ليبيا في كل ما تقوم به من "خطط وإجراءات للتصدي لهذه العصابات الإرهابية الجبانة حفاظاً على أمن ليبيا وسلامة مواطنيها، ودعم المسار السياسي في دولة ليبيا بما يحفظ وحدة وسيادة الدولة الليبية تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار".

وكانت مصادر ليبية مطلعة أفادت بمقتل ثلاثة اشخاص وإصابة تسعة أخرين جراء هجوم نفذه أربعة مسلحين واستهدف مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء .

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال) اليوم عن المصادر قولها إن اثنين من الإرهابيين فجرا نفسيهما، وواحد قتل في تبادل لإطلاق النار مع حراس المبنى.

وأضافت أن حريقا اندلع في الدور الثاني من المبنى الرئيسي للوزارة، وقد هرعت سيارات الإطفاء والاسعاف إلى مقر الوزارة الذي تم اخلاؤه من الموظفين.

وأشارت إلى نقل الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج.

في ذات الوقت ، أفاد مصدر بوزارة الخارجية أن عدد القتلى قد يكون أكثر من ذلك.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) إن عدد القتلى وصل إلى خمسة.

وأفادت قناة (ليبيا) الوطنية بأن أحد ضحايا الهجوم هو المتحدث باسم قوة ثوار طرابلس "عبد الرحمن المزوغي" الذي لقي حتفه أثناء الدفاع عن الوزارة صباح اليوم.