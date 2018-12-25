الرئيس السوداني: خونة ومرتزقة وراء أعمال التخريب الأخيرة

الخرطوم- (د ب أ):

اتهم الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، "خونة ومرتزقة" بالوقوف وراء الاضطرابات التي شهدتها بلاده مؤخرا.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن البشير القول إن "بعض الخونة والعملاء والمرتزقة والمندسين استغلوا الضائقة المعيشية للتخريب لخدمة أعداء السودان".

وفي جولة ميدانية بولاية الجزيرة، قال البشير إن الحكومة ماضية "في إنفاذ مشروعات التنمية والإعمار لصالح المواطنين وإصلاح أحوالهم".

واعتبر أن هناك حربا تُشن تجاه السودان "لتمسكه بدينه وعزته التي لا يبيعها بالقمح أو الدولار".

تأتي تصريحات البشير في وقت تشهد فيه العاصمة السودانية الخرطوم انتشارا كثيفا لقوات الشرطة بعد دعوات لمسيرة "تجمع المهنيين". ويطالب التجمع، الجديد وغير معروف القيادة، بتنحي البشير.

وتشهد مناطق سودانية منذ الأربعاء الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، تخللتها أعمال عنف.

واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن السودانية بقتل 37 محتجا منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.