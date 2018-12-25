العفو الدولية: قوات الأمن السودانية قتلت 37 محتجًا

الخرطوم- (د ب أ):

أفادت منظمة العفو الدولية بأن هناك تقارير موثوقة تؤكد مقتل 37 محتجا برصاص قوات الأمن السودانية خلال خمسة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ونقل الموقع الإلكتروني للمنظمة عن سارة جاكسون، نائبة مدير المنظمة لمنطقة شرق أفريقيا والبحيرات العظمى والقرن الأفريقي، القول إنه مع توقع خروج المزيد من الاحتجاجات فإن "حقيقة أن قوات الأمن تستخدم القوة الفتاكة بشكل عشوائي تماما ضد محتجين عزّل هو أمر مزعج للغاية".

وأضافت :"بعد مقتل العشرات بالفعل، يتعين على الحكومة السيطرة على هذا الاستخدام المفرط للقوة ومنع المزيد من سفك الدماء الذي لا طائل منه".

وأكدت :"بدلا من محاولة منع الناس من التظاهر، يتعين على السلطات التركيز على إنهاء القمع المستمر منذ زمن طويل لحقوق الإنسان، وحل الأزمة الاقتصادية التي فجرت هذه الاحتجاجات".

يأتي هذا في وقت تشهد فيه العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الثلاثاء انتشارا كثيفا لقوات الشرطة بعد دعوات لمسيرة "تجمع المهنيين".

ويطالب التجمع، الجديد وغير معروف القيادة، بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

وتشهد مناطق سودانية منذ الأربعاء الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، تخللتها أعمال عنف.

وأكد الرئيس السوداني عمر البشير أمس استمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة .