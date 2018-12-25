ليبيا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 في هجوم استهدف وزارة الخارجية

طرابلس- (د ب أ):

أفادت مصادر ليبية مطلعة بمقتل ثلاثة اشخاص وإصابة تسعة أخرين جراء هجوم نفذه أربعة مسلحين واستهدف مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء .

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية ( وال) اليوم عن المصادر قولها إن اثنين من الإرهابيين فجرا نفسيهما، فيما قتل الثالث في تبادل لإطلاق النار مع حراس المبنى.

وأضافت أن حريقا اندلع في الدور الثاني من المبنى الرئيسي للوزارة، وقد هرعت سيارات الإطفاء والاسعاف إلى مقر الوزارة الذي تم اخلاؤه من الموظفين.

وأشارت إلى نقل الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق اليوم بتعرض مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس لهجوم مسلح أعقبه انفجار هز المنطقة حيث شوهد دخان يتصاعد من محيط المبنى.