صور| رئيس بورصة دبي للذهب ينظف الشارع: شعرت بخيبة أمل

كتب – مصراوي:

لم يتردد رجل الأعمال الإماراتي ورئيس بورصة دبي للذهب، أحمد بن سليّم، كثيرا عندما رأى القمامة في محيط مبنى Red Diamond بدبي، وبادر بتنظيف الشارع بنفسه وإرسال رسالة عتاب للمسئولين عنه لمطالبتهم بأداء دورهم.

ونشر بن سليّم، -والذي يعمل أيضا رئيس لمجلس إدارة "مركز دبي للسلع المتعددة"-، صوره وهو ينظف الشارع من القمامة وأعقاب السجائر، على موقع انستجرام والذي يتابعه فيه 7814 عربيا وأجنبيا.

وكتب معاتبا المسئولين: أريد أن أرى إدارة مبنى "رد دياموند" تحترم قواعدها الخاصة أكثر قليلا مما وجدت، شعرت بخيبة أمل مما رأيت، وآمل عندما أزور المنطقة المرة القادمة لتنظيفها مجددا، أن يكونوا اتخذوا إجراءات جادة للحفاظ على المكان أكثر نظافة، والأهم أكثر أمانا لمجتمعنا، لأننا لا يمكننا تحمل أي حريق".

وأحمد بن سليم هو الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة منذ 12 عاما، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للذهب والسلع. وحائز على النسخة الأولى من جائزة هوروث ماك للشخصية الحكومية لسنة 2013، وحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنياستيت عام 2000.

