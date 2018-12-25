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    الصحة الليبية: 3 قتلى حصيلة هجوم استهدف مقر وزارة الخارجية

    12:29 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
    الصحة الليبية: 3 قتلى حصيلة هجوم استهدف مقر وزارة الخارجية

    القاهرة (مصراوي)
    قالت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس إن حصلية قتلى هجوم شنه مسلحون يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية ارتفعت إلى ثلاثة أشخاص.
    وأضافت في تحديث على صفحتها على فيسبوك أن هجوم الثلاثاء أسفر أيضا عن عشرة جرحى.

    لم تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي هز العاصمة، وأطلق أعمدة من الأدخنة السوداء من محيط مبنى وزارة الخارجية في العاصمة.
    وأفادت تقارير محلية بأن انتحاريين اثنين هاجما مقر وزارة الخارجية في طرابلس، أحدهما بحزام ناسف والاخر بسيارة مفخخة.
    قتل الانتحارين في الهجوم. وشوهدت أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من محيط مبنى وزارة الخارجية، بحسب تقارير محلية.

    الصحة الليبية الخارجية الليبية تفجيرات طرابلس هجوم انتحاري

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