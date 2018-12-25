ليبيا:مقتل 3 أمنيين في هجوم انتحاري استهدف وزارة الخارجية

طرابلس - (د ب أ):

لقي ثلاثة من أفراد الأمن الليبي حتفهم وأصيب أخرون اليوم الثلاثاء جراء هجوم انتحاري استهدف وزارة الخارجية في طرابلس، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية .

ونقلت صحيفة (المتوسط) الالكترونية الليبية عن مصادر قولها إن ثلاثة قتلى سقطوا من أفراد الأمن بوزارة الخارجية بطرابلس إضافة إلى عدد من الجرحى.

وأضافت أن "الهجوم تم عن طريق انتحاريين اثنين أحدهما بحزام ناسف والأخر بسيارة مفخخة".

وكانت وكالة الأنباء الليبية أفادت في وقت سابق اليوم بتعرض مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس لهجوم مسلح.

وقالت وكالة ( وال) على موقعها الالكتروني إنه عقب الهجوم هز انفجار المنطقة حيث شوهد دخان يتصاعد من محيط المبنى.