روحاني: الهدف الرئيسي لأمريكا هو تركيع النظام الإيراني القوي

طهران - (د ب أ):

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو تركيع النظام الإيراني القوي.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) عن روحاني قوله صباح اليوم أمام مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان الايراني): "إن الأمريكيين يرون أن إيران القوية والعزيزة تشكل عائقا كبيرا أمامهم في المنطقة".

وأضاف روحاني أن "الهدف الرئيسي لامريكا من هذه المؤامرات والحظر والضغوط التي تؤثر بشكل مباشر علي الشعب الإيراني العظيم، وشعوب المنطقة والشركات التجارية والاقتصادية في العالم، هو استسلام نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوي".

يذكر أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو. إس. إس. جون سي ستينيس"، كانت قد دخلت مياه الخليج الجمعة الماضية، كأول سفينة حربية أمريكية تصل إلى الخليج منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني.

من ناحية أخرى، بدأت إيران في مطلع الاسبوع الجاري مناورات عسكرية في الخليج، بالتزامن مع دخول حاملة الطائرات الأمريكية، التي تحتم عليها المرور عبر مضيق هرمز - الذى يتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة - في طريقها إلى الممر الملاحي.

وأجريت المناورات على جزيرة قشم المتاخمة للبر الرئيسي الإيراني والقريبة من مضيق هرمز، الذي هدد روحاني في الماضي بإغلاقه إذا منعت الولايات المتحدة إيران من تصدير نفطها كجزء من العقوبات المفروضة على طهران.