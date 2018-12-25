حول العالم في 24 ساعة: بعد احتجاجات السوادن.. الخرطوم تعلن بدء تدابير لـ"دعم الفقراء"
كتب – مصراوي:
شهد العالم الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان رئيس مجلس الوزراء القومي ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، معتز موسى، أن بلاده ستبدأ من الغد توزيع 100 ألف جوال يوميًا، مؤكدًا أن حكومة الخرطوم ماضية في دعم الخبز، وتلويح نقابة الصحفيين التونسيين الاثنين، بتنظيم إضراب عام في القطاع الإعلامي العمومي وبسلسلة من التحركات الاحتجاجية غداة وفاة مصور صحفي حرقا بسبب أوضاعه الاجتماعية.
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