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أهم التصريحات في 24 ساعة: سنجري إصلاحات اقتصادية ونحذر من "زرع الإحباط"

12:30 ص الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: سنجري إصلاحات اقتصادية ونحذر من "زرع الإحباط"

الرئيس السوداني عمر البشير

القاهرة – مصراوي

حذر الرئيس السوداني عمر البشير مواطنيه من ترويج الشائعات ومحاولات زرع الإحباط وذلك وسط مظاهرات مستمرة منذ أيام ضد الحكومة، وبعد إعلان الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية قال الرئيس دونالد ترامب إنه اضطر إلى البقاء في البيت الأبيض وحيدًا بعيدا عن عائلته، فيما صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن التحقيقات التركية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي مستمرة.

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