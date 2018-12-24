ترامب: أنا رئيس "وحيد ومسكين" في البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ)

اضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البقاء في العاصمة الأمريكية واشنطن لمتابعة الخلاف حول موازنة العام المالي الجديد.

وكان ترامب يعتزم السفر إلى فلوريدا ليمضي أيام الأعياد مع أسرته هناك ويمارس رياضة الجولف، لكنه اضطر إلى البقاء في واشنطن بسبب رفض الكونجرس تمرير الموازنة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية الأمريكية.

وكتب ترامب اليوم الاثنين على تويتر عن نفسه قائلا:" أنا وحيد تماما (مسكين) في البيت الأبيض أنتظر عودة الديمقراطيين للتوصل إلى اتفاق بشأن تأمين الحدود الذي هناك حاجة ماسة إليه".

يذكر ترامب رفض التوقيع على قانون الموازنة، ما لم يتضمن تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء الجدار العازل على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ،مما تسبب في إثارة هذا التصعيد السياسي .

ويحمل ترامب المعارضين الديمقراطيين المسؤولية عن الإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية الأمريكية.

واستغل ترامب الوقت الإضافي الذي أمضاه في البيت الأبيض للكتابة على تويتر للتعبير عن شعوره بخيبة الأمل من الديمقراطيين ووسائل الإعلام ومخالفيه في الرأي ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) والأشخاص التابعين لإدارته .

كانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت أن ترامب أمضى ساعات وساعات بعد إلغاء رحلة فلوريدا في مشاهدة التلفزيون والغضب من التغطية الإخبارية.

كان البيت الأبيض أعلن أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي كانت توجهت إلى فلوريدا، ستعود إلى واشنطن لقضاء أيام الأعياد مع زوجها، ما يعني أن ترامب لن يحتفل بأعياد الميلاد بمفرده تماما.