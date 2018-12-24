سوريا: عودة 4 ملايين و200 ألف مواطن إلى مدنهم خلال 2018

دمشق - (أ ش أ)

أعلنت اللجنة السورية العليا للإغاثة أن إجمالي عدد المواطنين العائدين إلى بلداتهم في جميع المحافظات بعد تخليصها من الإرهاب بلغ 4 ملايين و200 ألف مواطن حتى الآن فيما انخفض عدد المهجرين داخليًا إلى 2 مليون و919 ألف مواطن.

وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن اللجنة عقدت اجتماعًا، اليوم الاثنين، بالعاصمة دمشق ناقشت خلاله مقترحات المنظمات الدولية المتعلقة بعملية تسجيل الأسر المستهدفة بالمساعدات الإنسانية والتدخلات الداعمة للسوق المحلية وعمليات التحضير والاستعداد لأي استجابة طارئة في محافظة إدلب.