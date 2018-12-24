مظاهرات السودان.. البشير يتعهد بإصلاحات اقتصادية ويحذر من "زرع الإحباط"

القاهرة - مصراوي

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير باستمرار الحكومة في إجراء إصلاحات اقتصادية "توفر حياة كريمة للمواطنين"، وذلك وسط مظاهرات احتجاجية مستمرة منذ الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الإثنين، وعد البشير خلال لقاءه بهيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان، بإجراءات حقيقة تعيد ثقة السودانيين في القطاع المصرفي.

كما أشاد البشير بما وصفه بجهود التنسيق بين الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين، ودعا المواطنين إلى "عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط".

ويواجه السودان أزمة اقتصادية حادة، حيث تضاعفت أسعار بعض السلع مثل الخبز والدواء، وارتفع التضخم بما يقرب من 70 في المائة وانخفضت قيمة العملة المحلية، وعانت مدن عِدّة من نقص كبير في توفر السلع الأساسية خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

وخلال الاجتماع أكد مدير المخابرات السودانية صلاح عبدالله محمد، التفاف قوات الجهاز حول الرئيس البشير والالتزام بمهامه الدستورية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وحذر عبدالله من المساس بالممتلكات العامة وما وصفه بترويع المواطنين والتعدي على ممتلكاتهم الخاصة، مؤكدًا في الوقت نفسه على احترام الجهاز لحق التعبير السلمي.

وكانت قيادة الجيش السوداني أعربت أمس الأحد عن دعمها للرئيس السوداني في ظل موجة المظاهرات الواسعة في البلاد.

وأعلنت عدد من النقابات المهنية في السودان، عن مسيرة غدا الثلاثاء تتجه نحو القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، بهدف إيصال رسالة تطالب بتنحي البشير عن السلطة، واستخدم المغردون السودانيون لهذه الفعالية هاشتاج "موكب 25 ديسمبر"، وشارك فيه الآلاف.