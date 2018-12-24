تعيين 4 وزراء جدد في الكويت

الكويت - (د ب أ)

أجرى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم الاثنين، تعديلا وزاريا عين بموجبه فهد الشعلة وزيرا للأوقاف والبلدية وسعد الخراز وزيرا للشؤون وخالد الفاضل وزيرا للنفط والكهرباء والماء ومريم العقيل وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فانه تم تعديل تعيين كل من خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الخدمات، وجنان محسن رمضان وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاسكان، وفهد العفاسي وزيرا للعدل وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

كانت مصادر مطلعة قد أكدت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ووزير النفط بخيت الرشيدي ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي ووزير الاشغال حسام الرومي.

يذكر أن وزير الأشغال حسام الرومي قد قدم استقالته عقب الأضرار الكبيرة التي خلفتها الأمطار الغزيرة في ممتلكات الكويتيين والوافدين الشهر الماضي.

وجاءت استقالة وزير النفط بخيت الرشيدي تفاديا للاستجواب الذي ينتظره من نواب مجلس الأمة، والذي حددت محاوره حول الإخفاق في تنفيذ مشروع الوقود البيئي أكبر المشاريع التنموية وتعمد تخفيض نسبة غرامات التأخير على مقاولي المشروع وتضليل القيادة السياسية والشعب الكويتي ببيانات خاطئة عن الموعد المحدد للتشغيل وتكبيد الدولة خسائر ضخمة.

وكان بعض النواب قد أعلنوا نيتهم في استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح بسبب اغلاقها بعض الجمعيات الخيرية وزيادة عدد المخالفات في هيئة شؤون الإعاقة.