البنتاجون: ماتيس يوقع أمر سحب القوات الأمريكية من سوريا

كتب – مصراوي:

وقع وزير الدفاع الأمريكي المستقيل، جيمس ماتيس اليوم الاثنين، أمر سحب قواته من سوريا، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، منذ أيام، وذلك وفقًا لما ذكره المتحدث باسم البنتاجون لـ"رويترز".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، أن باتريك شاناهان، نائب وزير الدفاع، سيخلف ماتيس اعتبارًا من مطلع يناير المقبل.

وكان ماتيس أعلن اعتزامه التخلي عن مهام منصبه بحلول نهاية فبراير المقبل بعد خلافات في الرأي مع ترامب، وذلك إثر إعلان الرئيس قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال ترامب يوم الأربعاء الماضي، إنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا مبررًا ذلك بتكلفة نشر القوات فيما يتعلق بأرواح الجنود الأمريكيين وأموال دافعي الضرائب.