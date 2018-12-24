الجامعة العربية: لا مؤشرات على تغيير الموقف بشأن عضوية سوريا

القاهرة - (د ب أ):

أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات على أن هناك تغييرا في موقف الجامعة العربية من مسألة عضوية سوريا.

وقال زكي ، في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة حصاد عام 2018 اليوم الاثنين، إن زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشر إلى سوريا، تمت بدون تنسيق مع الجامعة العربية.

وأضاف أن المعطيات التي لدينا لا توحي بوجود تغيير في موضوع سوريا (تجميد أنشطتها في الجامعة العربية).

واستدرك حسام زكي قائلا:"ولكننا لا نصادر على أي تغيير في الفترة المقبلة".

ومن ناحية أخرى، كشف زكي عن أنه لا يوجد توافق حتى الآن حول موضوع القوة العربية المشتركة، وقال إنه "موضوع تم بحثه، ولكنه يحتاج إلى توافق".

وحول التحركات في الداخل السوداني، قال زكى :"هذا شأن داخلي في السودان ولا نتدخل فيه".

وكانت الجامعة العربية قد جمّدت عضوية سوريا في نوفمبر عام 2011 في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية.