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    الائتلاف الحاكم في إسرائيل يعلن حل الكنيست

    02:50 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
    الائتلاف الحاكم في إسرائيل يعلن حل الكنيست

    الكنيست

    تل أبيب - (د ب أ):

    أعلن قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل اليوم الاثنين أنهم اتفقوا بالإجماع على إجراء انتخابات مبكرة في التاسع من أبريل، على أن يتم حل الكنيست قبل الانتخابات.

    وأوضحت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الإعلان جاء بعد ساعات من إعلان يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" بأن حزبه سيصوت ضد قانون جديد بشأن التجنيد عند التصويت النهائي عليه في الكنيست في غضون أسبوعين.

    تجدر الإشارة إلى أن ولاية الحكومة الحالية كان مقررا لها أن تنتهي في نوفمبر.

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