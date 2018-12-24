بنجلاديش تستعين بقوات من الجيش لتأمين الانتخابات العامة

دكا - (د ب أ):

أعلن مسؤولون في بنجلاديش أنه جرى نشر قوات من الجيش في أنحاء البلاد، التي تعاني من اضطرابات سياسية، لتأمين الانتخابات العامة المقررة الأحد القادم.

وقال "علمجير كبير" رئيس إدارة العلاقات العامة بالجيش، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم نقل القوات إلى مواقعها في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وستظل فيها حتى الثاني من كانون ثان/يناير.

وأوضح كبير أن القوات ستقوم بمساعدة الإدارة المدنية في حفظ النظام خلال مراحل الحملات الانتخابية والتصويت وما بعد الانتخابات.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية أن القوات ستتمركز في 389 موقعا، بينما ستتولى قوات من البحرية حراسة 18 نقطة في المناطق الساحلية.

وشددت الوزارة، في بيان، على أن "إجراء انتخابات نزيهة في جو سلمي يعتمد بصورة كبيرة على الدور الذي تقوم به أجهزة إنفاذ القانون"، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بإجراء انتخابات ذات مصداقية /ديسمبر الجاري لاختيار 300 ممثل لهم في البرلمان من بين أكثر من 1800 مرشح.

ودعا نور الهدى، رئيس مفوضية الانتخابات في بنجلاديش، الأحزاب السياسية إلى النأي بنفسها عن العنف.

وقال :"أي أمر غير مرغوب فيه سيكون تحت السيطرة من الآن"، مضيفا أن نشر قوات من الجيش من شأنه تعزيز ثقة الناخبين.

ويسعى التحالف الحاكم، بقيادة حزب رابطة عوامي، بزعامة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، والذي يواجه اتهامات من خصومه بالاستبداد، إلى تفويض جديد ليظل في الحكم لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات أخرى.

وحثت حسينة الشعب على التصويت للتحالف الحاكم بهدف مواصلة مسيرة التنمية التي حققتها الحكومة على مدار السنوات العشر الماضية.

ويسعى تحالف المعارضة الذي يقوده حزب بنجلاديش الوطني، بزعامة رئيسة الوزراء السابقة والمسجونة حاليا خالدة ضياء، والتي تم منعها من خوض الانتخابات لعدم أهليتها بعد إدانتها في اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع، إلى العودة إلى الحكم.