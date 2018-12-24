مارسوا الجنس مع زوجتي أمامي 6 سنوات.. الكويت تحقق في اتهام مسجون للشرطة (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

في مقطع فيديو صادم، اتهم مواطن كويتي يدعى "حمد الشمري" 3 من العاملين في داخلية بلاده بتعذيبه وممارسة الجنس مع زوجته أمامه طوال 6 سنوات، فيما أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، الشيخ خالد الجراح الصباح، بتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق شامل في الاتهامات.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن وزارة الداخلية قولها في بيان رسمي، إن "لجنة التحقيق ستقف على مدى صحة هذه الادعاءات وفق الإجراءات القانونية وذلك بعد انتشار مقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بتوجيه اتهامات إلى بعض من منتسبي وزارة الداخلية باستغلال سلطتهم في التعدي عليه".

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن أبواب وزارة الداخلية مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين لتلقي أي شكاوى أو بلاغات.

وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل لـ"حمد الشمري"، وهو يروي تفاصيل تعذيب تعرض له وزوجته في السجن على يد رجال من الداخلية، معلنا أسماءهم.

وفي مناشدة لوزير الداخلية الكويتي، اتهم حمد الشمري- الذي عرف نفسه أنه أحد المتسببين بحريق شقة المتنبئة أم علي في إبريل 2012- "بعض ذوي النفوذ من وزارة الداخلية" باستغلال تورط زوجته السابقة هند سلمان الهدود معه في القضية، والتستر عليها مقابل ممارسة الزنى معها أمامه طوال ست سنوات بموافقتها.

وناشد الشمري في الفيديو أمير الكويت وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل بالتحقيق في الواقعة، وأضاف: "أناشد كل انسان على كوكب الأرض أن يأخذ بحقي"، وذكر أسماء 3 مسؤولين بالداخلية الكويتية واتهمهم بتعذيبه وممارسة الجنس مع زوجته.