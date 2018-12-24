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    باكستان تصدر حكما بسجن رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف

    01:09 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
    باكستان تصدر حكما بسجن رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف

    نواز شريف

    إسلام آباد - (د ب أ):

    أصدرت محكمة في باكستان حكما بسجن رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف سبعة أعوام لإدانته في إحدى تهمتي فساد يواجههما.

    وأعلن القاضي ارشاد ماليك في المحكمة بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد تبرئة شريف من التهمة الثانية.

    ويذكر أن المحكمة العليا عزلت شريف ، الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، العام الماضي.

    واشتبك الآلاف من نشطاء حزب الرابطة الإسلامية الذي ينتمى له شريف مع شرطة مكافحة الشغب خارج قاعة المحكمة بعد صدور الحكم.

    وقال مسؤول للصحفيين إنه جرى نقل شريف على الفور للحجز.

    محكمة نواز شريف باكستان فساد
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