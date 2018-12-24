أبرز 25 صورة لعام 2018

كتبت - هدى الشيمي:

اختارت مجلة التايم الأمريكية مجموعة من أفضل الصور التي تم التقاطها على مدار العام.

أمل حسين، طفلة يمنية 7 أعوام، التقطت صورتها في أكتوبر الماضي وجذبت أنظار العالم نحو الأزمة الانسانية التي تعاني منها اليمن، توفيت في نوفمبر في معسكر اللاجئين.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك 14 مليون يمني على شفا مجاعة.

مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين يحاولون عبور السياج الحدودي الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك في نوفمبر.

متظاهرون فلسطينيون ينقلون مُصاب لتلقي العلاج خلال الاحتجاجات على فتح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس المحتلة في مايو.

دوق ودوقة ساسيكس الأمير هاري وميجان ماركل يمسكان بأيدي بعضهما بعد انتهاء مراسم زفافهما في ويندسور، انجلترا، 19 مايو.

القمة التاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي الزعيم كيم جونغ أون في سنغافورة، 12 يونيو.

بريت كافانو مُرشح ترامب للحصول على مقعد في المحكمة العُليا المتهم بالتحرش والاعتداء على النساء، 30 يوليو.

أخر وحيد قرن أبيض على الكوكب قبل وفاته بدقائق، مارس.

الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، التي تزعم إقامة علاقة جنسية مع ترامب، تدخل المحكمة الفيدرالية أبريل.

كريستين بريسلي فورد تُدلي بشاهدتها في جلسة الاستماع الخاصة لاتهامها للقاضي بريت كافانو بالتحرش بها والاعتداء عليها، سبتمبر.

مسيرة احتجاجية ضد ترامب في واشنطن، مارس.

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ومستشار الأمن القومي جون بولتون يشاهدان ترامب خلال إعلانه شنّ هجوم عسكري على سوريا، أبريل.

طفل أفغاني فقد ساقيه بعد انفجار بالقرب من منزله، أبريل.

جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، يُلقي كلمة بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس المحتلة في ماي.

لاعبة الجمباز إلي رايزمان تُلقي شهادتها أمام المحكمة بعد اعتراف طبيب الفريق السابق بالتحرش الجنسي باللاعبات، يناير.

رجل يحمل اخر فقد ساقيه خلال معركة في الرقة السورية، أبريل.

قادة أوروبا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع في كندا، 9 يونيو.

نقل المنتج السينمائي الكبير الحاصل على الأوسكار هارفي واينستين، المتهم بالتحرش الجنسي بالنساء، إلى المحكمة، مايو.

شخص يحاول منع الصحفيين والمصوريين من الاقتراب من القنصلية السعودية في اسطنبول بعد وصول الشرطة التركية لتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أكتوبر.

طفلة، عامين، من هندرواس تبكي وهي تبحث عن والدتها، خلال احتجازها بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية، يونيو.

نساء تشاركن في الذكرى السنوية الأولى لمسيرة النساء ضد ترامب، يناير.

وصول نعش السيناتور جون ماكين إلى ميرلاند، أغسطس.

انفجار هزّ العاصمة الأفغانية كابول خلف عدد كبير من المصابين والقتلى، يناير.

مدنيين سوريين وأكراد في عفرين السورية، 18 مارس.

ثلاثة أطفال يخضعون للعلاج بعد هجوم بالغاز في الغوطة، فبراير.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت أثناء استعدادهم لالتقاط صورة، أبريل.