كوريا الجنوبية تنفي مزاعم اليابان باستخدام الرادار لمطاردة طائرة يابانية

سول - (د ب أ):

صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، بأن جيشها قد قام بعملية إنقاذ إنسانية، ولم يقم بأي إجراءات تهديدية تثير الجانب الياباني، وذلك فيما يتعلق بالمزاعم اليابانية المتكررة بشأن استخدام سفينة حربية كورية للرادار في أستهداف طائرة دورية يابانية.

وجاء التعليق الذي نقلته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الاثنين، على لسان نائب المتحدث باسم الوزارة، لي جين-وو، في تنوير دوري، ردا على طلب من الصحفيين لتوضيح موقف الوزارة بأن تشغيل السفينة التابعة للقوات البحرية الكورية للرادار أثناء عملية تفتيش سفينة كورية شمالية انجرفت بالقرب من مصيد للأسماك في البحر الشرقي.

وأوضح المتحدث أن ذلك أدى إلى زعم اليابان بأن السفينة الحربية الكورية صوبت رادارا هجوميا نحو طائرة الدورية التابعة لها، عدة مرات .

وقال إنه "كان هناك سوء فهم من الجانب الياباني بخصوص هذه المسألة، ويمكن حله عبر إجراءات معتادة من خلال التواصل والتشاور".

وأضاف: "سيتشاور الجانبان من خلال اجتماعات مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع بين البلدين والتي تعقد اليوم".

وقال إن الجانب الكوري الجنوبي قد شرح حقائق بخصوص الموضوع وموقف البلاد عبر قنوات دبلوماسية في يوم الحادث، في 20 من ديسمبر، وترى الوزارة أنه من خلال التواصل والتشاور يمكن حل المشكلة التي نتجت عن سوء الفهم.