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مصادر لـ(د ب أ): استقالة 4 وزراء في الحكومة الكويتية

11:19 ص الإثنين 24 ديسمبر 2018
مصادر لـ(د ب أ): استقالة 4 وزراء في الحكومة الكويتية

بخيت الرشيدي

الكويت- (د ب أ):

أفادت مصادر مطلعة باستقالة أربعة وزراء في الحكومة الكويتية اليوم الاثنين.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، الاثنين، قبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح.

وأشارت أنباء إلى قبول استقالة ثلاثة وزراء آخرين في حكومة الشيخ جابر المبارك، وهم وزير النفط بخيت الرشيدي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزير الأشغال حسام الرومي.

جابر المبارك بخيت الرشيدي عادل الخرافي حسام الرومي الحكومة الكويتية

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