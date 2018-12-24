مصادر لـ(د ب أ): استقالة 4 وزراء في الحكومة الكويتية

الكويت- (د ب أ):

أفادت مصادر مطلعة باستقالة أربعة وزراء في الحكومة الكويتية اليوم الاثنين.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، الاثنين، قبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح.

وأشارت أنباء إلى قبول استقالة ثلاثة وزراء آخرين في حكومة الشيخ جابر المبارك، وهم وزير النفط بخيت الرشيدي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزير الأشغال حسام الرومي.