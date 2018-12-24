سي إن إن: ماتيس وقع أمر انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

واشنطن- (د ب أ):

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية قولهم إن "الأمر التنفيذي لسحب القوات من سوريا تم توقيعه بالفعل، وأن وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس هو من وقّعه".

وأوضحت الشبكة أن الأمر يتضمن كيفية وتوقيتات الانسحاب الأمريكي من سوريا، دون أن توضح أية تفاصيل عملياتية.

وأشارت الشبكة إلى أن الأمر يمهد الطريق لتحديد الكيفية والتوقيت الدقيق لسحب القوات، التي يبلغ قوامها حاليا نحو 2600 فرد.

وتوقعت أن يبدأ الانسحاب قريبا، ويستغرق عدة أسابيع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن باتريك شاناهان، نائب وزير الدفاع، سيخلف ماتيس اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

وكان ماتيس أعلن اعتزامه التخلي عن مهام منصبه بحلول نهاية فبراير المقبل بعد خلافات في الرأي مع ترامب، وذلك إثر إعلان الرئيس قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.