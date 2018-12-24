لافروف: وجود القوات التركية في إدلب "مُتفق عليه" مع دمشق

موسكو- (د ب أ):

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاثنين، عن وجود اتفاق مع دمشق حول وجود القوات التركية في إدلب السورية.

وقال لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك: "تم التوصل إلى الاتفاق الروسي التركي حول إدلب، المنصوص عليه في مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها في سوتشي، يوم 17 ديسمبر، وأصبح ممكنا من خلال القرارات السابقة، التي اتخذت ضمن إطار عملية أستانا، حول إنشاء منطقة خفض تصعيد في هذا الجزء من سوريا، وعلى محيط مراكز المراقبة التركية".

وأكد الوزير على أن وجود الجيش التركي في هذا الجزء من سوريا، بالتالي، أمر منسق مع الحكومة السورية، التي رحبت بمذكرة سوتشي المذكورة. وأشار إلى أن الضامن الثالث لصيغة أستانا، إيران، أيدت المذكرة أيضا.