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زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين

08:10 ص الإثنين 24 ديسمبر 2018
زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين

زلزال

بكين - (أ ش أ):

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، بالتوقيت المحلي لبكين، منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني -في بيان له اليوم- أن مركز الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات في محافظة شايتونجموين بمدينة شيجازة بمنطقة التبت، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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زلزال الصين مقياس ريختر

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