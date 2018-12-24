زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين

بكين - (أ ش أ):

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، بالتوقيت المحلي لبكين، منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني -في بيان له اليوم- أن مركز الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات في محافظة شايتونجموين بمدينة شيجازة بمنطقة التبت، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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