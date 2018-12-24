العالم في صور: السوريون يحتفلون بعيد الميلاد في العاصمة.. وتسونامي يضرب إندونيسيا
كتب – مصراوي:
رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الأحد، من احتفال السوريين بعيد الميلاد في العاصمة دمشق، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره تشادي إدريس ديبي يسيران، وبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا في منزل مدمر في كاريتا، بعد أن ضرب المنطقة إعصار تسونامي، بعد اندلاع بركان أناك كراكاتو.
الأخبار المتعلقة
-
بعد مقتل 222 شخصًا.. مصر واثقة من تخطي إندونيسيا أزمة تسونامي
-
إندونيسيا: لا أجانب بين ضحايا تسونامي
-
قبل المدّ البحري المُدمر.. حوادث مأساوية اجتاحت إندونيسيا في 2018
-
إندونيسيا: ليس لدينا نظام إنذار مبكر لتسونامي
-
كوارث إندونيسيا منذ 2004.. إحداها قتلت ربع مليون شخص
-
ارتفاع حصيلة قتلى تسونامي في إندونيسيا إلى 222 شخصا
-
191
-
128
-
118
-
55
-
53
-
46
-
42
-
40
-
37
-
35