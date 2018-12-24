العالم في صور: السوريون يحتفلون بعيد الميلاد في العاصمة.. وتسونامي يضرب إندونيسيا

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الأحد، من احتفال السوريين بعيد الميلاد في العاصمة دمشق، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره تشادي إدريس ديبي يسيران، وبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا في منزل مدمر في كاريتا، بعد أن ضرب المنطقة إعصار تسونامي، بعد اندلاع بركان أناك كراكاتو.