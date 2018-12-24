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حول العالم في 24 ساعة: الجيش السوداني يعلن موقفه من البشير بعد المظاهرات

12:30 ص الإثنين 24 ديسمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: الجيش السوداني يعلن موقفه من البشير بعد المظاهرات

الجيش السوداني

كتب - مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد الجيش السوداني في بيان رسمي التفافه حو الرئيس عمر البشير في ظل المظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد، فيما أعلنت الولايات المتحدة، إغلاق سفارة بلادها وقنصلايتها في مصر، بدءًا من الغد، على أن يتم إعادة فتحها الاربعاء القادم 26 ديسمبر الجاري.

ترامب أردوغان إيمانويل ماكرون فرنسا وزارة الخارجية السودانية ياسر خضر خلف الله السفارة الأمريكية في القاهرة

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