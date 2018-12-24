حول العالم في 24 ساعة: الجيش السوداني يعلن موقفه من البشير بعد المظاهرات
كتب - مصراوي:
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد الجيش السوداني في بيان رسمي التفافه حو الرئيس عمر البشير في ظل المظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد، فيما أعلنت الولايات المتحدة، إغلاق سفارة بلادها وقنصلايتها في مصر، بدءًا من الغد، على أن يتم إعادة فتحها الاربعاء القادم 26 ديسمبر الجاري.
الأخبار المتعلقة
-
السودان يستدعي سفير الكويت على خلفية دعوة مواطني بلاده للمغادرة
-
فرنسا تأسف لقرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا
-
ترامب يناقش في اتصال هاتفي مع أردوغان الانسحاب الأمريكي من سوريا
-
ماتيس يرحل في يناير.. ترامب يحدد القائم بأعمال وزير الدفاع
-
بلومبرج: الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية قد يمتد حتى يناير
-
وزير الخارجية التركي: نتنياهو قاتل بدم بارد
-
352
-
256
-
221
-
78
-
76
-
71
-
70
-
70
-
49
-
44