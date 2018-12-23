البحرية الفرنسية تحتجز 16 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى بريطانيا

باريس - (أ ش أ)

احتجزت السلطات الفرنسية، 16 مهاجرًا من بينهم طفلان كانوا في طريقهم إلى بريطانيا عبر بحر المانش باستخدام قارب صيد.

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن الشبهات حامت حول قارب الصيد بعد رفضه الاستجابة لإشارات قوات البحرية الفرنسية للوقوف على أسباب عدم إنارة القارب وتحديد هوية الركاب خلال إبحارهم في بحر المانش.

ولم يكشف بيان البحرية الفرنسية الصادر بهذا الصدد عن هوية ركاب القارب، غير انه حذر من تزايد مخاطر تصادم السفن في بحر المانش نظرا لازدحامه بالسفن.