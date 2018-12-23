السودان يستدعي سفير الكويت على خلفية دعوة مواطني بلاده للمغادرة

الخرطوم - (د ب ا)

استدعى وكيل وزارة الخارجية السودانية ،السفير ياسر خضر خلف الله اليوم الأحد، سفير دولة الكويت بالخرطوم بسام محمد مبارك القنبدي ،على خلفية ما نقلته بعض وسائل الإعلام حول طلب السفارة الكويتية من المواطنين الكويتيين عدم زيارة السودان ،ومن الكويتيين الموجودين بالسودان مغادرة البلاد، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) .

وذكرت وكالة (سونا) أن السفير الكويتي أوضح أن هذا الإجراء لم يكن مقصودا منه أي إشارات ذات بعد سياسي أو أن الأوضاع في السودان غير آمنة، وذلك فى إجراء قصد به تنبيه بعض المواطنين الكويتيين الذين يأتون إلى السودان دون علم السفارة لممارسة أعمال خيرية أو للصيد أو لقضايا خاصة بهم لأن ثمة احداث في بعض الولايات وحتى لا تتعرض حياتهم للخطر.

وتشهد المدن السودانية منذ عدة أيام احتجاجات على ارتفاع الاسعار، شابتها عمليات تخريب وعنف ما أسفر حسب تقارير متضاربة عن مصرع وإصابة عدة أشخاص .