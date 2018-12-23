التحالف العربي: 176 تصريحًا خلال 3 أيام لسفن متجهة لليمن

صنعاء - (أ ش أ)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، إصدار 13 تصريحًا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية.

ذكر التحالف وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن السفن تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية، موضحًا أن هناك 3 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة، وأن عدد التصاريح الجوية بلغ 22 تصريحًا، وتصريحان بريان، و139 تصريحًا لحماية القوافل، بإجمالي 176 تصريحا خلال 3 أيام.