اليمن: فريق لجنة مراقبة وقف إطلاق النار يصل إلى الحديدة

صنعاء - (د ب أ)

وصل باتريك كاميرت، الجنرال الهولندي، رئيس لجنة مراقبة وقف اطلاق النار وإعادة الانتشار العسكري مساء اليوم الأحد، إلى مدينة الحديدة، غربي اليمن، بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن رئيس لجنة المراقبين الدوليين وصل إلى مدينة الحديدة برفقة ثمانية مراقبين من اعضاء اللجنة، مضيفة أن غدا سيكون هناك برنامج لزيارة الميناء وعدد من المواقع، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم وصل باتريك إلى صنعاء، والتقى بمسؤولين حوثيين.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فوض الامين العام للأمم المتحدة بنشر مراقبين دوليين لتنفيد اتفاق وقف اطلاق النار وسحب القوات المسلحة من المدينة ومينائها الاستراتيجي إلى جانب مرفأي رأس عيسى والصليف.

وستكون مهمة اللجنة إعداد تقرير أسبوعي حول التزام طرفي الصراع ، قوات الحكومة والحوثيين بالهدنة، إلى جانب تحديد منصات لرصد خروقات الاتفاق.