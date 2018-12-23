ترامب يناقش في اتصال هاتفي مع أردوغان الانسحاب الأمريكي من سوريا

كتب – مصراوي:

قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ناقش فيه انسحاب قوات الجيش الأمريكي من سوريا، بشكل بطيء ومنسق، وتوسيع التجارة بين البلدين.

وكتب ترامب على "تويتر": "أجريت مكالمة طويلة ومثمرة مع الرئيس التركي أردوغان. ناقشنا فيه محاربة تنظيم داعش، والانسحاب البطيء المنسق للقوات الأمريكية من المنطقة"، مضيفًا: "ناقشنا أيضا توسيع العمليات التجارية بين البلدين".

وأعلن البيت الأبيض أن واشنطن بدأت في مرحلة جديدة في حربها ضد تنظيم داعش في سوريا، وبدأت في سحب قواتها التي كانت تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية في شمالي سوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الانتصارات على داعش في سوريا "لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته. حيث بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".