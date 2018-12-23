الجيش السوداني يعلن موقفه من البشير بعد المظاهرات

القاهرة - مصراوي

نقلت صحيفة الوئام السودانية، الأحد، أن الجيش السوداني أكد في بيان رسمي التفافه حو الرئيس عمر البشير في ظل المظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد.

ومنذ الأربعاء، انطلقت مظاهرات في عدة مدن سودانية بسبب ارتفاع أسعار الخبز والوقود وسلع أخرى، بجانب انخفاض العملة المحلية إلى أرقام قياسية.

ووصفت الحكومة السودانية المظاهرات بالسلمية، لكنها أشارت إلى أن "مندسين" أخرجوها عن مسارها.

وأضافت الحكومة في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء( سونا)، أن "المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها، وتحولت بفعل المندسين إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير وحرق بعض مقار الشرطة".

من جانبه أشار زعيم المعارضة الصادق المهدي، إلى أن عدد القتلى برصاص الشرطة خلال الاحتجاجات وصل إلى 22 شخصًا.