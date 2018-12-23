واشنطن تغلق مقارها الدبلوماسية في مصر لمدة يومين لإغلاق الحكومة

كتب – مصراوي:

أعلنت الولايات المتحدة، إغلاق سفارة بلادها وقنصلايتها في مصر، بدءًا من الغد، على أن يتم إعادة فتحها الاربعاء القادم 26 ديسمبر الجاري.

وأوضحت السفارة الأمريكية في القاهرة، في بيان نشرته على "تويتر"، أن إغلاق السفارة والقنصليات في مصر، يأتي نتيجة توقيع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يعلن فيه إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وأُغلقت العديد من الإدارات الفيدرالية الأميركية، في وقت مبكر من السبت الماضي، أبوابها، بعد فشل البيت الأبيض في التوصل لاتفاق مع الكونجرس على رفع سقف الموازنة الفيدرالية.

ويأتي الإغلاق بعد إرجاء الكونجرس مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق وتلبية طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصول على أموال لبناء جدار على الحدود.

وتوقفت عمليات العديد من الوكالات الأساسية، من السبت على الرغم من المفاوضات التي استمرت في مبنى الكونجرس بين مسؤولي البيت الأبيض وقادة الكتل البرلمانية.