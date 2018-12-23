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    ارتفاع حصيلة قتلى تسونامي في إندونيسيا إلى 222 شخصا

    01:30 م الأحد 23 ديسمبر 2018
    ارتفاع حصيلة قتلى تسونامي في إندونيسيا إلى 222 شخصا

    ارشيفية

    جاكرتا - (د ب أ):

    ارتفعت حصيلة قتلى موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت الساحل الإندونيسي إلى 222 شخصا والمصابين إلى 843 ، طبقا لما ذكرته هيئة مواجهة الكوارث الإندونيسية.

    ومازال عدد الضحايا يرتفع سريعا، حيث تشير أحدث المعلومات إلى زيادة أكثر من 50 شخصا عن رقم رسمي صادر قبل ساعات فقط.

    ويُعتقد أن تسونامي ناجم عن نشاط بركان جبل "ماونت اناك كراكاتاو"، على بعد حوالي 50 كيلومترا قبالة الشاطئ.

    وضربت موجة المد جانبي مضيق "سوندا" الإندونيسي، مما تسبب في تناثر حطام وجثث في بعض المناطق الساحلية به.

    وتضرر حوالي 50 قاربا وسفينة بسبب تسونامي، طبقا لهيئة مواجهة الكوارث.

    تسونامي ضحايا تسونامي إندونيسيا

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