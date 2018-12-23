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    ميركل تعزي في ضحايا كارثة تسونامي في اندونيسيا

    01:05 م الأحد 23 ديسمبر 2018
    ميركل تعزي في ضحايا كارثة تسونامي في اندونيسيا

    المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

    برلين - (د ب أ):

    أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن تعازيها في ضحايا موجة المد العاتية (تسونامي) التي وقعت في اندونيسيا.

    وكتبت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأحد على تويتر باسم المستشارة أن " الأنباء والصور الواردة من اندونيسيا صادمة، ونشاطر أسر الضحايا الحزن ونأمل في أن يتم التمكن من إنقاذ العديد من الناس الآن".

    وأعربت ميركل للرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو عن " مواساة الألمان العميقة".

    تجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 168 شخصا لقوا حتفهم في جزيرتي سومطرة وجاوه الاندونيستين جراء موجة تسونامي، وأفادت بيانات مكتب الحماية من الكوارث اليوم بأن هناك 745 مصابا و30 مفقودا.

    انجيلا ميركل تسونامي اندونيسيا أولريكه ديمر جوكو ويدودو

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