وزير بريطاني: "القاعدة" يسعى لتنفيذ عمليات إرهابية على متن طائرات

لندن - أ ش أ

حذّر وزير الأمن البريطاني بن والاس من أن تنظيم "القاعدة" يسعى لتنظيم هجمات إرهابية جديدة على متن رحلات جوية أو داخل مطارات.

ورأى والاس، في مقابلة نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، أن تنظيم القاعدة يبرز مجددًا ويتزايد تهديده إلى حد يجعل الوزراء "مستيقظين ليلًا".

وأوضح الوزير البريطاني أن الاستخبارات كشفت أن التنظيم يطور التقنيات التي يستخدمها؛ سعيًا لإسقاط طائرات تجارية، إذ يقول المسئولون البريطانيون إن تلك التقنيات قد تتضمن استخدام قنابل مصغرة، أو طائرات بدون طيار مفخخة لتفجير أهداف مهمة.