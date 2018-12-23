إندونيسيا: لاتوجد أضرار بميناءين بحريين في سومطرة بعد تسونامي

جاكرتا - (د ب أ):

أكدت وزارة النقل الإندونيسية أنه لم ترد أضرار بمينائي "ميراك" و"باكاوهيني" للعبارات في أعقاب موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت مناطق "بانديجلانج" و"سيرانج" و"ساوث لامبونج" حوالي الساعة التاسعة و27 دقيقة مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي، طبقا لما ذكرته وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر مدير عام النقل البري بالوزارة، بودي سيتيادي في بيان اليوم الأحد "حتى الآن ليس هناك أي تقارير عن أضرار في الميناءين بإقليمي بانتين ولامبونج".

وأضاف "لقد أمرت بإقامة مراكز في الموقع لتقديم مساعدات وخدمات مستمرة للسكان المتضررين".

ويعمل ميناءا "ميراك" و"باكاوهيني" بشكل طبيعي في أعقاب تسونامي.

وتعمل 31 عبارة في طريق "ميراك-باكاوهيني" لخدمة المسافرين خلال احتفالات الكريسماس والعام الجديد.

وكانت حصيلة قتلى موجات المد العاتية (تسونامي) في إندونيسيا قد ارتفعت إلى 168 شخصا، طبقا لما ذكرته هيئة مواجهة الكوارث في إندونيسيا، بينما ارتفع عدد المفقودين إلى 30.

وذكر المتحدث باسم الهيئة، سوتوبو بورو نوجروهو في مؤتمر صحفي متلفز من مدينة يوجياكارتا أن عدد المصابين ارتفع إلى 745 شخصا.