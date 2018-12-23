إمبراطور اليابان يحتفل بعيد ميلاده الـ85 قبل أن يتخلى عن العرش

طوكيو - (د ب أ):

يحتفل إمبراطور اليابان أكيهيتو اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ85، وهو الأخير له قبل أن يتخلى عن العرش في إبريل المقبل.

وتحدث الامبراطور في مؤتمر صحفي بمناسبة عيد ميلاده الأخير قبل التخلي عن العرش عن الأعوام التي أمضاها كرمز للدولة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن الامبراطور القول إنه منذ أن تولى العرش، أمضى وقتا في دراسة ما يجب أن يكون عليه دور الإمبراطور، الذي يعد رمزا للدولة وفقا لدستور اليابان.

وأضاف الإمبراطور أنه يعتزم الاستمرار في القيام بواجباته بهذا المنظور، مشيرا إلى أنه سوف يستمر في التفكير في إجابة لهذا السؤال حول دور الإمبراطور حتى يوم تخليه عن العرش.

وتحدث الإمبراطور عن الحياة التي أعقبت وقت الحرب ، مشيرا إلى معركة أوكيناوا التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية، والصعوبات العديدة التي واجهها مواطنو مدينة أوكيناوا.

ونقلت كيودو عن الإمبراطور القول" أعتقد أنه من المهم أن لا ننسى الأرواح التي لا تعد التي فُقدت خلال الحرب العالمية الثانية، وأن السلام والاستقرار الذي أعقب وقت الحرب تحقق بسبب التضحيات الكبيرة والجهود التي بذلها مواطنو اليابان، كما أنه يجب علينا أن ننقل هذا التاريخ بدقة للأجيال التي ولدت بعد الحرب".

وقدم الإمبراطور الشكر للإمبراطورة ميتشيكو 84 عاما، وقال" الإمبراطورة دائما كانت تقف بجانبي وتفهم أفكاري وتدعمني في القيام بواجباتي الرسمية".

ويشار إلى أنه من المقرر أن يحتفل الإمبراطور والإمبراطورة بالذكرى الـ60 لزواجهما في نيسان/أبريل 2019.

وقال الإمبراطور إنه مع اقتراب نهاية رحلته كإمبراطور، يرغب في تقديم الشكر للمواطنين الذين قبلوه واستمروا في دعمه بصفته رمز الدولة.