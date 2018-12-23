الحرس الثوري الإيراني: بوارج أمريكا في الخليج هدفها خداع دول المنطقة

طهران - (د ب أ):

اعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري أن تواجد القطع البحرية الأمريكية في منطقة الخليج هدفه إيهام دول المنطقة بتوفير الأمن.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأحد عنه القول تعليقا على تواجد حاملة الطائرات والبوارج الأمريكية في مياه الخليج إن "تواجد هذه القطع سببه هو خداع دول المنطقة والإيهام بأنها توفر الأمن لها، إلا أننا نأمل بأن لا تنخدع هذه الدول بذلك".

كانت إيران بدأت أمس مناورات عسكرية في الخليج، وذلك بالتزامن مع دخول حاملة طائرات أمريكية إلى الممر الملاحي.

وقال جعفري :"استراتيجيات الجمهورية الإسلامية كانت دفاعية حتى الآن، لكن من الواضح أنه ينبغي أن نكون مستعدين للهجوم وملاحقة العدو أيضا".

وأجريت المناورات على جزيرة قشم المتاخمة للبر الرئيسي الإيراني والقريبة من مضيق هرمز الذى يتمتع بأهمية استراتيجية.

وتحتم على حاملة الطائرات الأمريكية "يو. إس. إس. جون سى ستينيس" المرور عبر مضيق هرمز في طريقها إلى الخليج.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد هدد في الماضي بإغلاق مضيق هرمز إذا منعت الولايات المتحدة إيران من تصدير نفطها كجزء من العقوبات المفروضة على طهران.