ترامب عن استقالة المبعوث الأمريكي للتحالف ضد داعش: "إنه أمر غير هام"

واشنطن- أ ش أ:

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقالة المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بريت ماكغورك، بقوله " إنه أمر غير هام".

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم (الأحد) عن ترامب قوله، في تغريدة على حسابه على تويتر، "تم تعيين بريت ماكغورك، الذي لا أعرفه شخصيا، من قبل الرئيس أوباما في 2015، وكان من المفترض أن يغادر في فبراير، لكنه قرر الاستقالة مسبقا.. إعلام الأخبار الملفقة يحاول تضخيم الموضوع، على الرغم من أن القصة لا تستحق".

وأضاف قائلا: "لو أن شخصا آخر أعلن أنه يود إعادة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم، سعداء معافين، لكان أضحى البطل الأكثر شعبية في أمريكا، لكن بما أنني من أعلن الأمر، أتلقى هجمات قوية من الإعلام.. جنون!".

يذكر أن استقالة ماكغورك تعتبر ثاني استقالة لمسؤول أمني في إدارة دونالد ترامب، بسبب قرار سحب القوات الأمريكية في سوريا، بعد استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس.