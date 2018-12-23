مقتل ثمانية عمال على الأقل في حريق بمنجم روسي

موسكو (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن ثمانية عمال حتفهم إثر اندلاع حريق في منجم للبوتاسيوم في روسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

ونسبت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) للسلطات المحلية القول إنها عثرت على جثث العمال في أجزاء منفصلة من منجم سوليكامسك الواقع غربي جبال الأورال.

ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن عامل تاسع مفقود.

واندلع الحريق يوم السبت على عمق 340 مترا خلال أعمال تركيب بطانة خرسانية، وفقا لـ(تاس)، على الرغم من عدم التأكد من ملابسات الحريق .

وكان هناك 17 عاملاً داخل المنجم في ذلك الوقت، تمكن ثمانية منهم من الفرار دون أن يصابوا بأذى.

ولم يتمكن عمال الإنقاذ من الوصول إلى عمال المناجم التسعة المتبقين في الوقت المناسب بسبب ارتفاع درجات الحرارة والدخان.

وتحقق السلطات فيما إذا كانت قواعد السلامة قد تم انتهاكها في المنجم.