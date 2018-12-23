أمير قطر يؤكد "وقوف بلاده" مع الرئيس السوداني لتجاوز محنة الاحتجاجات

القاهرة- مصراوي:

قال مكتب الرئيس السوداني عمر البشير، إن تميم بن حمد أمير دولة قطر اتصل هاتفيا بالرئيس عمر البشير يوم السبت للتعبير عن دعمه للسودان بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي جرت بعدة مدن سودانية خلال الأيام الماضية.

ومنذ الأربعاء، تشهد عدة مدن في السودان احتجاجات خرجت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. كما دعا المحتجون إلى إنهاء حكم البشير المستمر منذ 29 عاما.

وذكر البيان -الذي نقلته وكالة رويترز-، أن الشيخ تميم أعلن خلال الاتصال "وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان علي تجاوز هذه المحنة مؤكدا حرصه علي استقرار السودان وأمنه".

وتواصلت اليوم السبت الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان لليوم الرابع،بحسب تقارير إعلامية سودانية.

وتقرر تعليق الدراسة اعتبارا من اليوم الأحد في ولايتي شمال دارفور، والولاية الشمالية بالسودان بسبب الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وبذلك يرتفع عدد الولايات التي يشملها قرار تعليق الدراسة إلى خمس ولايات،حيث كان قد تم اتخاذ نفس الاجراء في العاصمة السودانية الخرطوم، وولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد، وشمال كردفان بسبب المظاهرات .

وأفاد تقرير لصحيفة "الراكوبة" السودانية، السبت، بسقوط 20 قتيلا على الأقل جراء تصاعد الأحداث والإحتجاجات في كل أنحاء السودان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية،وطالب المحتجون بـ"إسقاط النظام".

من جهة أخرى، أعلن رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض الصادق المهدي اليوم السبت سقوط 22 قتيلا واعتقال العشرات جراء الاحتجاجات التي تجتاح عدة مدن سودانية منذ عدة أيام.

ولم يصدر بيان رسمي بشأن عدد القتلى أو المصابين فى أحداث السودان.

كانت الحكومة السودانية قالت إن المظاهرات السلمية خرجت عن مسارها بفعل من وصفوا بـ"المندسين".

وأضافت الحكومة السودانية ، في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء( سونا) ، أن "المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها، وتحولت بفعل المندسين إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير وحرق بعض مقار الشرطة".