شركة "روس آتوم" الروسية توقف المفاعل النووي "رقم 1"

موسكو- أ ش أ:

أعلنت شركة الطاقة الذرية الحكومية الروسية "روس آتوم" إيقاف المفاعل النووي "رقم 1"، الذي كان أول مفاعل نووي عالي الطاقة شيد في الاتحاد السوفيتي قبل 45 عاما.

وقالت الشركة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الليلة - إن المفاعل أغلق نهائيا كما هو مخطط ووفقا للقواعد التكنولوجية المعمول بها أمس الجمعة بعد 45 عاما من الخدمة لا غبار عليها، مشيرةً إلى انه من الموقع تفريغ المفاعل من وقود اليورانيوم بالكامل بحلول 2023.

يذكر أنه لا تزال 9 مفاعلات مماثلة تعمل على أراضي روسيا وتنتج إجماليًا نحو 30 بالمئة من الطاقة النووية في البلاد.

يشار إلى أنه تم تشغيل وحدة جديدة من جيل "3+" ذات مفاعل الطاقة المائي-المائي بقدرة 1200 ميجاوات تبلغ فترة خدمتها 60 عاما، عشية إغلاق المفعل "رقم 1".