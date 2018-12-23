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    مقتل 20 شخصا جراء "تسونامي" في إندونيسيا

    02:25 ص الأحد 23 ديسمبر 2018
    مقتل 20 شخصا جراء "تسونامي" في إندونيسيا

    جاكرتا- (د ب أ):

    لقي 20 شخصا حتفهم بعد أن ضربت أمواج مد عاتية (تسونامي) مضيق سوندا الإندونيسي في وقت متأخر من يوم السبت، حسبما أعلنت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا.

    وقالت الوكالة في بيان نشر في وقت مبكر من اليوم الأحد إن شخصين آخرين فقدا كما أصيب 165 شخصاً.

    وأضافت الوكالة أن تسونامي،الذي ضرب مضيق سوندا في الساعة 0927 من مساء السبت بالتوقيت المحلي (1427 يوم السبت بتوقيت جرينتش)، ربما كان ناجما عن انهيارات أرضية تحت الماء.

    يذكر أن مضيق سوندا يفصل بين جزيرتي جاوة وسومطرة.

    مضيق سوندا اندونيسيا موجات تسونامي مقتل أشخاص

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