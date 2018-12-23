شرطة فرنسا تعثر على دليل علاقة المشتبه به في هجوم ستراسبورج بـ"داعش"

باريس- (د ب أ):

عثرت الشرطة الفرنسية على مقطع فيديو لشريف شيكات، المشتبه به في الهجوم على سوق للكريسماس في مدينة ستراسبورج في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو يتعهد بالولاء لتنظيم داعش، حسبما قالت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء السبت.

وعثر على الفيديو على جهاز ناقل تسلسلي (يو.إس.بي)، وفق المصادر.

ولقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في الهجوم الذي وقع بسلاح ناري وسكين في سوق للكريسماس يوم 11 ديسمبر.

وقتلت الشرطة شيكات 29 عاما، بالرصاص بعد ثلاثة أيام من البحث.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، وقال شهود عيان إن شيكات صاح قائلا "الله أكبر".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر من مقر البلدية أن شيكات دفن في "قبر دون شاهد" في ستراسبورج يوم السبت.

وذكر في البداية أن والده أراد نقل جثته إلى الجزائر.