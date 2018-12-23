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    العالم في صور: السترات الصفراء تفشل في الحشد.. وماكرون يزور تشاد

    01:30 ص الأحد 23 ديسمبر 2018
    العالم في صور: السترات الصفراء تفشل في الحشد.. وماكرون يزور تشاد

    ماكرون يزور المستعمرة الفرنسية القديمة

    كتب – مصراوي:

    رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث السبت، من فشل السترات الصفراء في حشد لتظاهرات السبت السادس من الاحتجاجات المتواصلة في فرنسا، وزيارة إيمانويل ماكرون إلى تشاد لبحث عدد من الموضوعات الإقليمية، وتعزيز العلاقات.

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