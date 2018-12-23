أبرز التصريحات في 24 ساعة: هزمنا داعش ومحاربة المتبقي مسؤولية دول أخرى

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن قوات جيش بلاده ستعود إلى الولايات المتحدة بعدما تمكنوا من دحر تنظيم داعش الإرهابي، وأعلن رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض الصادق المهدي، اليوم السبت سقوط 22 قتيلا واعتقال العشرات جراء الاحتجاجات التي تجتاح عدة مدن سودانية منذ عدة أيام، وأكد الحسن طاهر محافظ الحديدة، السبت، حرص الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، على تحقيق السلام الدائم والعادل لكل أبناء الشعب اليمني.



