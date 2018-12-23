  • عاجل:مندوب روسيا بالأمم المتحدة: نرحب بقرار واشنطن سحب قواتها من سوريا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات السودان مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    حول العالم في 24 ساعة: بدء إغلاق الحكومة الأمريكية.. وحل المجلس التشريعي الفلسطيني

    12:30 ص الأحد 23 ديسمبر 2018
    حول العالم في 24 ساعة: بدء إغلاق الحكومة الأمريكية.. وحل المجلس التشريعي الفلسطيني

    دونالد ترامب

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم السبت عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، بدء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، وحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس، استقالة المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش من منصبه.

    ترامب أمريكا فلسطين حركة حماس محمود عباس تنظيم داعش

    الخبر التالى:

    تركيا تعلن عودة نحو 300 ألف سوري إلى بلادهم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان