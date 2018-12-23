حول العالم في 24 ساعة: بدء إغلاق الحكومة الأمريكية.. وحل المجلس التشريعي الفلسطيني
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم السبت عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، بدء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، وحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس، استقالة المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش من منصبه.
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